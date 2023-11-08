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Продавшая младенца за 1 млн рублей суррогатная мать пыталась вернуть ребенка

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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Жительница Ханты-Мансийского автономного округа 1992 года рождения, подозреваемая в продаже выношенного младенца проживающей в Москве «клиентке», сама обратилась в правоохранительные органы, пытаясь вернуть ребенка. Об этом 8 ноября рассказал источник «Известий».

«На протяжении девяти месяцев беременности она (суррогатная мать. — Ред.) оставалась в Нягани, пока заказчица перечисляла ей средства на банковскую карту», — добавил собеседник.

Ранее в этот день в ГСУ СКР по Москве сообщили, что по факту продажи младенца возбуждено уголовное дело по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего»). По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения.

По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя жительница Нягани связалась с клиенткой из Москвы, выразившей готовность воспользоваться услугами по вынашиванию ребенка. После успешных переговоров в марте 2023 года девушке провели процедуру ЭКО в частной клинике.

3 ноября 2023 года девушка родила мальчика, которого передала биологической матери, получив за это около 1 млн рублей. При этом документы о суррогатном материнстве и «переоформлении» младенца не оформлялись.

«7 ноября 2023 года женщина, испытывая муки совести по поводу продажи младенца, обратилась в правоохранительные органы, где подробно рассказала о произошедшем», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он передан в специализированное медучреждение, заверили в СКР.

Ранее в этот день стало известно, что прокуратура Москвы проводит проверку по факту продажи ребенка в столице.

За детку в клетку: юристы призвали навести порядок в сфере суррогатного материнства
Шестеро обвиняемых в торговле детьми получили от четырех до 19,5 года колонии

3 ноября Никулинский суд Москвы приговорил директора «Европейского центра суррогатного материнства» Владислава Мельникова к 19,5 года колонии за торговлю детьми суррогатных матерей, его признали виновным по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору»). Также сообщалось, что другие фигуранты дела были приговорены к срокам от 4 до 17,5 года.

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