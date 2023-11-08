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Спикер парламента Словакии отругал убравшего фото президента заместителя

Pravda: спикер парламента Словакии раскритиковал убравшего фото президента заместителя
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини назвал детским и досадным поступок своего заместителя Любоша Блахи, который снял со стены в рабочем кабинете фотографию президента республики, заменил ее портретом Че Гевары, а также убрал флаг Евросоюза (ЕС). Об этом 8 ноября сообщил портал Pravda.

Ранее Блаха опубликовал в социальных сетях видеоролик под названием «Осенняя уборка». Он показал, как вынес из своего кабинета флаг ЕС, заменив его флагом Словакии, а также снял со стены фотографию президента республики Зузаны Чапутовой и повесил портрет Че Гевары.

«Поступок вице-спикера расцениваю как детский и досадный, я не могу с ним согласиться, потому что Блаха снял это видео не у себя дома, а в кабинете и в здании парламента Словакии», — цитирует издание Пеллегрини.

Спикер словацкого парламента отметил, что никто не должен «театрально» выносить флаг ЕС из кабинета или снимать со стены фото президента страны. Он задался вопросом, какой сигнал от Блахи получило общество.

«Если детям не будет нравиться директор школы, так они снимут его фотографию со стены, где висят фотографии всех педагогов? Нужно относиться с элементарным уважением», — продолжил он.

Спикер словацкого парламента добавил, что ни у кого нет сомнений, что Словакия — член ЕС и участник НАТО. По его словам, его заместитель в ходе разговора признал свои действия ошибкой и отметил, что поступок был неуместен.

Оппозиционные депутаты полагают, что Блаха должен покинуть свой пост после поступка. Заседание парламента по этому вопросу может быть назначено на 14 ноября, отметил Пеллегрини.

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В конце октября Чапутова назначила новое правительство республики во главе с лидером партии «Курс — социальная демократия» (Smer) Робертом Фицо. По результатам прошедших 30 сентября выборов в национальный совет (парламент) в Словакии правительственную коалицию, помимо партии Фицо, образовали партия «Голос — социальная демократия» и Словацкая национальная партия. Новое правительство Словакии выступило против поставок оружия Украине.

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