В Лос-Анджелесе за сутки покончили с собой четыре сотрудника департамента шерифа
Четыре действующих и бывших сотрудника департамента шерифа Лос-Анджелеса покончили с собой в течение 24 часов. Об этом 7 ноября сообщила газета Los Angeles Times.
«Мы ошеломлены, узнав об этих смертях, и это вызвало шоковые волны эмоций по всему отделу, поскольку мы пытаемся справиться с потерей не одного, а четырех любимых активных и вышедших на пенсию членов семьи нашего отдела», — заявил шериф округа Роберт Луна.
По его словам, проверкой смертей сотрудников займется отдел по расследованию убийств. Он также заверил, что департамент изучит возможности для снижения стресса на работе.
Газета отмечает, что связь между самоубийствами не обнаружена, но при этом два из них произошли после того, как появилась информация о первых двух.
Ранее, 13 августа, охранник президента Чехии Петра Павела совершил самоубийство. 36-летний телохранитель неоднократно жаловался, что сослуживцы к нему негативно относятся. Мужчина должен был выйти на свое очередное дежурство по охране главы государства в среду, 16 августа. Его имя не называется.