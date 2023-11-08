На Украине назвали возможную причину гибели помощника главкома ВСУ

Украинские следователи рассматривают несчастный случай основной версией гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом 8 ноября сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян в Telegram-канале ведомства.

«Работники ГБР сейчас рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения со взрывным устройством главной версией причины гибели помощника главнокомандующего ВС Украины», — сказала она.

По данным следователей, помощник Залужного также мог быть убит сослуживцами на почве напряженных отношений с ними.

6 ноября помощник главкома скончался в результате взрыва гранаты, которая находилась в доставленном ему на день рождения подарочном пакете. Сообщалось, что сначала боеприпас взял сын Частякова. Военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав взрыв. Однако некоторые украинские СМИ предполагают, что взрыв в доме Частякова мог быть диверсией.

Позднее, 7 ноября, украинские СМИ сообщили, что в уголовном деле об убийстве Чистякова появилась статья о похищении и присвоении оружия. Кроме того, в деле присутствуют статьи об умышленном убийстве и о незаконном обращении с оружием.

В конце октября американские СМИ обращали внимание на вспыхнувшие разногласия между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным на фоне провала украинского контрнаступления. Представители власти по-разному видят дальнейшие действия Украины в рамках конфликта. Зеленский настроен продолжить контрнаступление, в то время как Залужный настаивает на удержании текущих позиций и подготовке к активизации сил в следующем году.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.