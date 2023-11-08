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Еще один мост планируют возвести через реку Урал под Оренбургом

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Под Оренбургом планируется возвести новый мост через реку Урал, который должен соединить поселок Переволоцкий с селами, расположенными вдоль Илекской трассы. Об этом, как сообщает ИА «Урал56.Ру», стало известно в ходе публичных слушаний по новому проекту генплана.

Публичные слушания прошли 7 ноября с жителями населенных пунктов, входящих в состав Оренбурга. Это села Пруды, Краснохолм, Городище, поселки Бердянка, Каргала, Самородово, Нижнесакмарский, Троицкий, Красный Партизан, Холодные Ключи. Представители горадминистрации и компании-разработчика генплана присутствовали по видеосвязи.

Предполагается, что новый мост будет брать начало в районе поселка Троицкого, а далее выйдет на дорогу Зубочистка Первая – Переволоцкий. Это позволит жителям Троицкого, сел Краснохолм и Городище получать услуги в Переволоцком, а не ехать в Оренбург.

Жители сел п поселков внесли свои предложения, также от них поступили жалобы, пишет информагентство. Слушания по проекту нового генплана продолжатся до 15 ноября.

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