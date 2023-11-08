Новую камеру установили на выезде из Рязани

В Рязани установили новую дорожную камеру. Правда, какие нарушения она будет фиксировать, пока неизвестно.

Как пишет РИА «7 новостей» со ссылкой на очевидцев, оборудование установили на пересечении Касимовского шоссе и улицы Тимуровцев. Камеру расположили напротив выезда из гипермаркета «Лента».

62INFO.ru также со ссылкой на автолюбителей пишет, что камера находится на перекрестке Куйбышевского шоссе и улицы Новоселковской.

Ранее сообщалось, что Рязанская область получит дополнительные 1,7 млрд рублей на развитие общественного транспорта и содержание дорог. В перечень дорожных работ попали участки на территории Рязанского, Ермишинского, Касимовского, Ухоловского и Спасского районов.