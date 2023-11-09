Пользователи «Активного гражданина» оценили новые площадки для выгула собак

Более 260 тыс. пользователей «Активного гражданина» приняли участие в голосовании по проекту «Питомцы в Москве». Опрос касался новых площадок для прогулок с собаками в 10 административных округах столицы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Пользователям предстояло оценить благоустройство конкретных зон для выгула собак, а также сам проект в целом. В результате три четверти участников голосования высказались в поддержку проекта.

«Новый стандарт площадок для прогулок с питомцами оценили четверть миллиона участников опроса. Больше всего позитивных отзывов получили, например, пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. При этом самыми активными оказались жители Восточного округа», — сообщила Сергунина.

Голосование проводилось с 31 августа по 31 октября.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы мэра Москвы «Мой район» с 2021 года. Его концепцию разработали при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. На площадках нового типа располагаются функциональные зоны для выгула, игр и тренировок, а также места для отдыха со скамейками и навесами.