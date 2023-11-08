Появились кадры задержания напавшего с мачете мужчины на прохожих в Люберцах
В распоряжении «Известий» 8 ноября появились кадры задержания мужчины, который набросился с мачете на прохожих в подмосковных Люберцах.
На записи запечатлено, как злоумышленник пытался сбежать от полиции, однако правоохранители смогли остановить его при помощи табельного оружия. Мужчина активно сопротивлялся, но прохожие оказали содействие в его задержании.
Вооруженный мачете мужчина напал на прохожих в Люберцах ранее этим же днем. В результате женщина получила травмы головы, она отказалась от госпитализации. После нападения на прохожих мужчина набросился и на подоспевших правоохранителей, но был нейтрализован.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Помогавший обезвредить мужчину с мачете автолюбитель рассказал «Известиям», что решил сбить нападавшего машиной на пешеходном переходе, когда увидел, как он набросился на женщину с ребенком.
По данным Telegram-канала «112», нападавшим является местный житель, 36-летний Роман Концелидзе. Ранее у него уже были судимости за мелкие преступления, уличную драку и кражу.