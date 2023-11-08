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Новые зоны платной парковки появятся в Санкт-Петербурге

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Новые зоны платной парковки появятся в Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурге. Конкурс на разработку необходимой проектной документации объявило ГКУ «Городской центр управления парковками».

По данным портала госзакупок, платные места для автомобилей должны быть обустроены на 29 участках дорог. Об этом сообщает телеканал «78». В частности, расширить платную парковку планируют на Кирочной улице, площади Восстания, нечетной стороне Обводного канала, Суворовском проспекте, на набережной канала Грибоедова и Адмиралтейской набережной.

Начальная стоимость контракта составляет 16,1 млн рублей.

Обследование участков уличной сети продлится до середины декабря. Затем специалисты разработают проектные решения по внедрению платных парковок. Работа завершится к концу октября 2024 года.

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