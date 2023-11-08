ХАМАС обвинило Блинкена в распространении лжи о ситуации в Газе

Палестинское движение ХАМАС обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в распространении лжи о ситуации в секторе Газа. Об этом 8 ноября написал в Telegram-канале член политического бюро организации Иззат аль-Ришк.

«Госсекретарь США не устает повторять повествование о сионистской оккупации, основанное на лжи и дезинформации, во всех столицах, через которые он проезжает», — сказано в его сообщении.

Он подчеркнул, что ХАМАС будет сопротивляться оккупации всеми средствами до освобождения земли, ее неприкосновенности и ее пленников. Также член политбюро движения указал на то, что целью палестинцев является создание независимого, полностью суверенного государства со столицей в Иерусалиме.

Ранее в этот день Блинкен заявил, что израильское руководство не планирует вновь оккупировать сектор Газа. Он подчеркнул, что Газа при этом не может управляться ХАМАС, иначе ситуация 7 октября повторится снова.

До этого, 7 ноября, старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что силы безопасности страны будут оставаться в секторе Газа даже после завершения операции против палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что присутствие сил безопасности не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу и будет управлять анклавом.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.