Реклама
Прямой эфир
Мир
ХАМАС обвинило Блинкена в распространении лжи о ситуации в Газе
Мир
Под Киевом со здания почты сняли изображения Москвы и Санкт-Петербурга
Экономика
Правительство предложило повысить пошлину за оформление загранпаспорта на 20%
Мир
Дороги в больницу «Аль-Кудс» в Газе перекрыты из-за атак Израиля
Мир
Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в недофинансировании армии
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Мир
ВОЗ сообщила о трети смертей от немеланомного рака кожи из-за работы на солнце
Мир
СМИ сообщают об огромных очередях из машин на границе Украины и Польши
Мир
Испания начала обучать ВСУ применению ракетных комплексов HAWK
Спорт
40-летний Пепе стал самым возрастным автором гола в Лиге чемпионов
Происшествия
Человек погиб при столкновении поезда с грузовиком в Нижегородской области
Сюжет:

ХАМАС обвинило Блинкена в распространении лжи о ситуации в Газе

0
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Палестинское движение ХАМАС обвинило госсекретаря США Энтони Блинкена в распространении лжи о ситуации в секторе Газа. Об этом 8 ноября написал в Telegram-канале член политического бюро организации Иззат аль-Ришк.

«Госсекретарь США не устает повторять повествование о сионистской оккупации, основанное на лжи и дезинформации, во всех столицах, через которые он проезжает», — сказано в его сообщении.

Он подчеркнул, что ХАМАС будет сопротивляться оккупации всеми средствами до освобождения земли, ее неприкосновенности и ее пленников. Также член политбюро движения указал на то, что целью палестинцев является создание независимого, полностью суверенного государства со столицей в Иерусалиме.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее в этот день Блинкен заявил, что израильское руководство не планирует вновь оккупировать сектор Газа. Он подчеркнул, что Газа при этом не может управляться ХАМАС, иначе ситуация 7 октября повторится снова.

До этого, 7 ноября, старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев заявил, что силы безопасности страны будут оставаться в секторе Газа даже после завершения операции против палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что присутствие сил безопасности не означает, что Израиль вновь оккупирует Газу и будет управлять анклавом.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023