Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет
Сюжет:

Дороги в больницу «Аль-Кудс» в Газе перекрыты из-за атак Израиля

PRCS: больница «Аль-Кудс» в секторе Газа полностью изолирована из-за атак
0
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа перекрыты из-за обстрелов со стороны Израиля. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в социально сети X (бывш. Twitter).

«Израильские бомбардировки продолжаются со вчерашнего вечера в районе больницы «Аль-Кудс» с западной стороны. Все дороги в больницу закрыты», — отмечается в публикации.

Кроме того, медики не могут покинуть медицинское учреждение и добраться до пострадавших в регионе.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила (ВОЗ), что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

30 октября ВОЗ рассказала о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным на 8 ноября всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023