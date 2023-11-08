Дороги в больницу «Аль-Кудс» в Газе перекрыты из-за атак Израиля

Дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа перекрыты из-за обстрелов со стороны Израиля. Об этом в среду, 8 ноября, сообщается Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) в социально сети X (бывш. Twitter).

«Израильские бомбардировки продолжаются со вчерашнего вечера в районе больницы «Аль-Кудс» с западной стороны. Все дороги в больницу закрыты», — отмечается в публикации.

Кроме того, медики не могут покинуть медицинское учреждение и добраться до пострадавших в регионе.

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила (ВОЗ), что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся при исполнении своих обязанностей.

30 октября ВОЗ рассказала о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвало к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным на 8 ноября всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.