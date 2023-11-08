Рекордный урожай масличных культур собрали в Липецкой области

В Липецкой области аграрии собрали рекордные 330 тыс. т масличных культур. На ту же дату 2022 года было собрано 213 тыс. т. Такие данные приводит региональное управление сельского хозяйства.

Урожайность сои на 7 ноября составляет 24,4 ц/га, что на 6,5% выше, чем на эту же дату в прошлом году. В этот раз под сою отвели рекордные 150,9 тыс. га.

Lipetskmedia пишет, что в этом сезоне масличными культурами засеяли 415 тыс. га в Липецкой области. Это также является рекордом для региона.

В 2022 году с 393 тыс. га удалось получить 815 тыс. т в весе после доработки, что также стало высшим достижением. Сейчас в бункерном весе собрано уже более 840 тыс. т подсолнечника, рапса, сои и других масличных культур.