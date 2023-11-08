Испания начала обучать ВСУ применению ракетных комплексов HAWK

Новый контингент украинских военнослужащих начал курс обучения по использованию ракетных комплексов HAWK в городе Дос-Эрманас в провинции Севилья. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил генштаб обороны Испании на своем сайте.

«В продолжение мероприятий, уже проведенных в первой половине 2023 года, 74-й зенитно-артиллерийский полк проводит новый курс обучения нескольких десятков украинских военнослужащих применению и обслуживанию ракетного комплекса HAWK», — говорится в сообщении.

Обучение проводится в рамках деятельности европейской миссии военной помощи Украине.

Ранее, 6 октября, посол РФ в Испании Юрий Клименко сообщил «Известиям», что с начала спецоперации по защите Донбасса королевство направило Украине более 100 единиц военной техники, в том числе шесть ЗРК MIM-23 HAWK. При этом объем поставок Испании заметно ниже, чем со стороны других европейских государств, отметил дипломат.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных.

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