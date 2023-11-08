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Политолог оценил шансы получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз

Брутер: Грузия не пойдет на условия ЕС для получения статуса страны-кандидата
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Фото: Global Look Press/dpa/Thomas Körbel
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Известиями» 8 ноября отметил, что таким шагом ЕС хочет продемонстрировать свою готовность пригласить Тбилиси в объединение, требуя при этом стопроцентной лояльности.

Как добавил политолог, Грузия не пойдет на выполнение тех условий, которые ставит Еврокомиссия.

«Они определили условия для того, чтобы Грузия стала кандидатом, Грузия эти условия не выполнит. Их нельзя выполнить без того, чтобы не изменить на 180 градусов нынешнюю грузинскую политику. Еврокомиссия хочет продемонстрировать, что она как бы готова Грузию взять, но требует от Грузии стопроцентной лояльности», — заявил Брутер.

Ранее в среду ЕК выдвинула условия Грузии для предоставления статуса страны-кандидата в ЕС, в числе которых следование внешней политике Евросоюза.

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В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси придется проделать много работы в течение долгих лет, чтобы добиться своей окончательной цели и стать полноправным членом ЕС. Политик добавил, что для полной интеграции в Евросоюз Грузии потребуется намного больше усилий, чем предполагалось.

В начале сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель указал, что Грузия должна выполнить еще девять из 12 условий, чтобы получить статус страны-кандидата. Он отметил, что Тбилиси необходимо, в частности, провести реформы в сферах верховенства закона, прав человека и свободы СМИ.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила Украина. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

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