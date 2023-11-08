Школы Липецка частично закрывают на карантин из-за ОРВИ

В Липецке в шести школах объявлен карантин. Но лишь одна из них закрыта полностью. В остальных пяти не учатся 11 классов. Такие данные GOROD48 сообщили в пресс-службе городской администрации.

По правилам, если в классе зафиксирована высокая заболеваемость ОРВИ, порядка 20%, коллектив или вся школа уходят на карантин на семь и более дней. Решение об экстренных мерах принимает директор школы.

Ранее, 8 ноября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.