Арт-объекты по произведениям Ивана Тургенева появились в Орле

В сквере «Тургеневский бережок» в Орле установили арт-объекты, посвященные произведениям писателя Ивана Тургенева. Они воплощают героев произведений русского классика.

Объекты «Авторы Орла» были приобретены на федеральный средства, которые Орловская область получила за второе место в конкурсе проектов по обустройству городских туристических центров. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Скульптуры выполнены из полимера, их высота составляет 3 м. Они изображают героев романов «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», рассказов «Ермолай и мельничиха», «Свидание» и «Бурмистр».

Официальный портал Орловской области отмечает, что фигуры в виде вырезанных силуэтов послужат оригинальными объектами для фотографий и помогут создать визитную карточку Литературной столицы.