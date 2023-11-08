Более 30 км трассы Называевск – Исилькуль отремонтировали в Омской области

В Омской области завершили ремонт нескольких участков трассы Называевск – Исилькуль общей протяженностью более 30 км. Об этом сообщает региональное правительство.

Работы прошли на отрезках с 4-го по 20-й км, с 20-го по 22-й и с 22-го по 35-й. Последний привели в порядок на средства казначейского кредита с опережением сроков.

Как уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН», рабочие сняли старое покрытие, устранили пучины, укрепили основание, уложили новые выравнивающий и верхний слои, нанесли разметку, укрепили обочины. Также установлены новые остановочные павильоны и дорожные знаки.

Работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».