В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели днем в среду, 8 ноября, в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

Подробностей он не привел.

Информации со стороны Минобороны РФ не поступало.

Днем ранее в Херсоне в результате обстрелов были повреждены складские помещения. О пострадавших не сообщалось.

6 ноября на одном из предприятий Херсонской области, подконтрольном Киеву, произошли взрывы. По словам сотрудников, по территории было нанесено не менее трех ударов.

Комментариев со стороны российского оборонного ведомства также не поступало.

До этого, 31 октября, в Херсоне также прогремели взрывы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.