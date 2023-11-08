Псковской станции скорой помощи передали 12 новых автомобилей

Автопарк Псковской станции скорой помощи пополнился 12 новыми автомобилями: пятью «УАЗами» и семью авто марки «ГАЗ». Это стало результатом реализации нацпроекта «Здравоохранение», программы оказания помощи гражданам по всем видам и необходимым нозологиям. Об этом заявила первый замгубернатора Вера Емельянова.

Псковское агентство информации уточняет, что новая серия полноприводных машин отправится в Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Гдов и Печоры. Все автомобили класса B. Согласно приказу Минздрава РФ, их оснастили специальным медицинским оборудованием.

С 2017 по 2023 годы в службу скорой помощи поступило 168 автомобилей. Всего же в ней работает 188 машин, добавляет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Пскове в рамках нацпроекта «Экология» планируют очистить от водно-болотной растительности и донных отложений участок реки Псковы. Общая протяженность подлежащих расчистке участков составляет 7,19 км. Водную растительность планируют выкосить на площади 18,3 га. За работы власти областного центра готовы заплатить почти более 31,6 млн рублей.