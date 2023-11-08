Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет
Сюжет:

Псковской станции скорой помощи передали 12 новых автомобилей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автопарк Псковской станции скорой помощи пополнился 12 новыми автомобилями: пятью «УАЗами» и семью авто марки «ГАЗ». Это стало результатом реализации нацпроекта «Здравоохранение», программы оказания помощи гражданам по всем видам и необходимым нозологиям. Об этом заявила первый замгубернатора Вера Емельянова.

Псковское агентство информации уточняет, что новая серия полноприводных машин отправится в Псков, Великие Луки, Пушкинские Горы, Гдов и Печоры. Все автомобили класса B. Согласно приказу Минздрава РФ, их оснастили специальным медицинским оборудованием.

С 2017 по 2023 годы в службу скорой помощи поступило 168 автомобилей. Всего же в ней работает 188 машин, добавляет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в Пскове в рамках нацпроекта «Экология» планируют очистить от водно-болотной растительности и донных отложений участок реки Псковы. Общая протяженность подлежащих расчистке участков составляет 7,19 км. Водную растительность планируют выкосить на площади 18,3 га. За работы власти областного центра готовы заплатить почти более 31,6 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023