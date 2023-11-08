Великобритания внесла 29 позиций в антироссийский санкционный список

Великобритания расширила санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом 8 ноября говорится в сообщении на сайте британского кабмина.

В санкционный список дополнительно внесли 29 позиций. Лондон принял ограничение в отношении в том числе производителей драгметаллов и горнодобывающих компаний РФ.

В начале ноября США также расширили санкционный список, связанный с Россией. Рестрикции приняты против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего список расширили на 37 физических лиц и почти 200 юридических.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

В сентября Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.