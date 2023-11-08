Экономист рассказал о будущем курсе рубля в долгосрочной перспективе

Курс валют невозможно спрогнозировать на ближайшие несколько месяцев, но в долгосрочной перспективе рубль будет ослабляться. Такое мнение кандидат экономических наук Николай Кульбака высказал в среду, 8 ноября.

Эксперт объяснил сложность краткосрочного прогнозирования влиянием на курс многих факторов.

Он отметил, что валютный курс — это фактически цена, устанавливающаяся на валюту, зависящая от того, какой будет спрос на валюту и какое будет предложение.

«Спрос на валюту невозможно прогнозировать, потому что он от большого количества факторов зависит, и предложение валюты невозможно понять, потому что мы не знаем, как будет экспорт двигаться, как будет санкционная политика развиваться, поэтому прогнозирование курса, к сожалению, немножечко утопическая вещь», — рассказал экономист в беседе с Lenta.Ru.

Что касается продолжения тенденции ослабления рубля в долгосрочном периоде, то здесь валютный курс определяется, во-первых, уровнем инфляции в стране, а во-вторых, производительностью труда.

«От ослабления никуда не деться, поскольку инфляция у нас выше, чем в Европе и Америке, и так будет продолжаться еще очень долго, и производительность труда у нас существенно ниже, чем в Европе и Америке», — пояснил он.

Поэтому экономист посоветовал тем, кто имеет свободные деньги и не собирается их тратить в ближайшие полгода-год, переводить их в наличные доллары или евро.

«Проблема российских банков заключается в том, что они очень сильно меняют свое отношение к валюте и даже не столько банки, сколько государство. А предсказать, как оно дальше поменяет правила игры, мы не можем», — заключил экономист.

Ранее в этот день на Московской бирже доллар опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября, передает НСН. Курс американской валюты на 14:52 снижался на 28 копеек и торговался на уровне 91,98 рубля.

Евро снизился на 52 копейки, курс составил 98,16 рубля, сообщается на сайте kp.ru. Юань подешевел на 5 копеек, до 12,63 рубля.

Ранее, 7 ноября, глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что фундаментальный курс российской валюты по отношению к доллару составляет 85–90 рублей. Он отметил, что серьезных отклонений от этого диапазона «Сбер» не ожидает, передает RT.

В тот же день эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал «Известиям», что на укрепление рубля влияют жесткий цикл денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) РФ, нормативы репатриации выручки экспортерами, а также повышенные доходы корпораций.