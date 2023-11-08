Экс-премьер Израиля заявил о затяжке боевых действий в Газе из-за гуманитарных пауз

Гуманитарные паузы затянут проведение боевых действий в секторе Газа. Об этом 8 ноября заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

«Момент приостановки боевых действий даст противнику время восполнить силы, перевооружиться и перегруппироваться, что лишь сделает войну более долгой. Каждый день паузы — это плюс две недели боевых действий, что означает еще большее количество жертв с обеих сторон», — сказал он телеканалу Fox News.

Беннет заявил, что если бы подобное предложение поступило во время Второй мировой войны, то она бы закончилась не в 1945 году, а в 1946-м или 1947-м.

«Лучший способ спасти жизни — ускорить войну, победить ХАМАС, и весь этот кошмар закончится», — заявил политик.

Днем ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

6 ноября американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

До этого, 4 ноября, президент США Джо Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. При этом тогда же высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что пока все попытки американского лидера достичь согласия с ХАМАС по гуманитарной паузе для эвакуации заложников ни к чему не приводят.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.