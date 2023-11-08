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Российских военных наградили за уничтожение танков Leopard в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российских военнослужащих наградили прямо на передовой в Луганской Народной Республике (ЛНР) за уничтожение западных танков Leopard. Бойцы получили медали и денежные сертификаты на 1 млн рублей, передает 8 ноября корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

По словам военкора, разведчикам Западной группировки войск вручили сразу 10 госнаград и еще два денежных сертификата за подбитые бронемашины. Первый сертификат забрал расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Команда сожгла западный танк на купянском направлении, как только тот приблизился к рубежу.

«Птички» были в небе, нас уже предупредили, что танки выехали и едут в нашу сторону. Остальное уже дело за малым. Уничтожили его одной ракетой, загорелся он, как бенгальская свеча. Наши советские танки не так быстро горят, как этот. То есть не составило труда», — рассказал командир отделения с позывным Помор.

Второй сертификат вручили командиру с позывным Крестный, чей расчет тоже спалил Leopard 2 на указанном направлении ударным беспилотником «Ланцет».

«Полетное время до танка составило минут 15. И с первого изделия танк был поражен, что привело к возгоранию башенной части пороховых зарядов и дальнейшей детонации боекомплекта», — рассказал он.

По словам военного, в наступлении противника участвовали два танка Leopard 2. Второй танк, после того как увидел, что первый поражен, быстро развернулся и убыл в тыловую зону своих войск.

Среди врученных наград медали за храбрость и воинскую доблесть, за боевые отличия и за разминирование. Место вручения выбрано так, чтобы не отрывать надолго бойцов от работы.

На вопрос, за что получили свои награды, разведчики отвечают скромно.

«Не знал, что это будет. Я делал всего лишь свою работу. Нашим расчетом была успешно подавлена техника и живая сила противника», — рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Шорох.

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Ранее, 5 ноября, военнослужащим Росгвардии вручили госнаграды в Донецкой Народной Республике (ДНР) в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга.

В конце октября Минобороны сообщило о награждении государственными наградами военных подразделений специального назначения Западного военного округа (ЗВО), отличившихся в ходе проведения специальной военной операции.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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