Арт-объекты на военную тему появятся на улицах пензенских городов

В Пензенской области на улицах городов и сел появятся военные арт-объекты. Образцы современной военной техники планируют установить в следующем году в Неверкинском, Бековском районах, а также в Кузнецке.

Так, в Кузнецке можно будет увидеть боевую машину пехоты (БМП), в Неверкинском районе — бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ), в Бековском районе — танк Т-64, уточняет ИА «Пенза-пресс».

Решение об этом приняли на совещании под руководством главы региональной администрации Николая Симонова. Образцы военной техники передаст Минобороны РФ. А затем специалисты проведут ее демилитаризацию.

Агентство напоминает, что на улицах Пензы уже есть танк Т-34, истребитель-перехватчик СУ-9, боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». Образцы военной техники представлены и в музее под открытым небом в сквере «Пионерский».