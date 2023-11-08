В Белоруссии заявили о разрушении системы контроля вооружений после решения НАТО

Система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена после приостановки странами НАТО участия в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом 8 ноября в соцсети X (бывш. Twitter) заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Он указал на то, что альтернативы договору ДОВСЕ еще нет.

«Последствия данных действий еще предстоит оценить, но уже очевидно, что система контроля над обычными вооружениями в Европе полностью разрушена», — сказал Ревенко.

Ранее в этот день секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что глобальный контроль над вооружениями разрушается.

7 ноября Великобритания вместе со своими союзниками по НАТО приостановила участие в ДОВСЕ. По словам главы МИД Великобритании Джеймса Клеверли, решение РФ выйти из ДОВСЕ подрывает стратегическую стабильность и архитектуру евро-атлантической безопасности, а также принцип взаимности, лежащий в основе договора.

Этому предшествовало заявление МИД РФ, что процедура выхода России из ДОВСЕ полностью завершена. В ведомстве напомнили, что действие международно-правового документа было приостановлено Россией еще в 2007 году и теперь он окончательно ушел в историю.

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ в конце мая. Поводом к принятию мер по денонсации договора стала конфронтационная линия США и их союзников по отношению к РФ.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в Париже в 1990 году. Обновленная версия ДОВСЕ была ратифицирована на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Ее подписали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. В 2007 году Москва объявила о моратории на участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не начнут добросовестно его выполнять.