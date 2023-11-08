Очевидец описал нападение в Люберцах

Свидетель нападения в Люберцах Игорь Гнатуш в разговоре с «Известиями» в среду, 8 ноября, сообщил, что злоумышленник кричал, что он пророк, и нес кинжал.

Он объяснил, что после удара девушки мужчина двинулся в обратную сторону, где стояла полиция. После четырех выстрелов со стороны правоохранителей он пошел по пешеходному переходу на красный свет, где злоумышленника сбила машина. Нападающий встал и резко с мачете в руке рванул навстречу полицейским, которые смогли его нейтрализовать после нескольких выстрелов.

Ранее в этот день вооруженный мачете мужчина нанес телесные повреждения нескольким прохожим на углу улиц Кирова и Комсомольской в Люберцах. Сначала он напал на девушку, после чего стал бросаться на правоохранителей. Позже его ликвидировали полицейские.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области в отношении нарушителя возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений»). Председатель Следственный комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Подмосковью Александру Старикову представить доклад о ходе расследования.

О произошедшем «Известиям» также рассказал обезвредивший нападавшего автолюбитель.

Мужчина решил сбить нападавшего автомобилем на пешеходном переходе. Поскольку инцидент произошел рядом с отделом судебных приставов в Люберцах, то услышавшие крики сотрудники вышли на улицу и применили к нарушителю табельное оружие.