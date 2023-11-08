Пенсионер за рулем легковушки насмерть сбил женщину в Оренбуржье
В Тюльганском районе Оренбургской области пожилой водитель легкового авто насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом региональное УМВД России сообщает 8 ноября.
Наезд произошел на 2-м км автодороги Тюльган – Новомурапталово. Предварительно установлено, что 67-летний водитель ВАЗ-2107 сбил 55-летнюю женщину, которая шла по середине дороги во встречном направлении.
В результате ДТП женщина-пешеход получила различные травмы, от которых скончалась на месте до прибытия скорой медпомощи, пишет РИА «Оренбуржье». Обстоятельства случившегося устанавливаются.
7 ноября сообщалось, что в подмосковном Серпухове водитель грузовика насмерть сбил 17-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.