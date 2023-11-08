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Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

Российского футболиста из Чувашии Лесина нашли мертвым на берегу моря в Сочи

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Российский футболист и тренер из Чувашии Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет. Об этом 8 ноября сообщили на сайте министерства физической культуры и спорта Республики.

«На 31-м году жизни не стало одного из самых ярких игроков в футбол и тренера нашей республики Алексея Лесина», — говорится в сообщении.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики выразило соболезнования родным и близким Лесина. При этом причина смерти футболиста не уточняется.

Отец спортсмена Сергей Лесин сообщил в соцсетях, что молодой человек погиб 6 ноября в Сочи, куда он выезжал на всероссийские соревнования.

Он также рассказал «РИА Новости», что за несколько часов до гибели Лесин вместе с командой отправились в бар, однако туда его не пустили из-за шорт. Футболист покинул заведение и решил перекусить в другом месте, после чего прогуляться в Адлере вдоль моря, на берегу которого его впоследствии и нашли.

Вместе с собой Лесин брал рюкзак с вещами и документами, его пока не удалось найти. Отец спортсмена подчеркнул, что у его сына не было никаких проблем со здоровьем.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выявления точной причины смерти футболиста.

Прощание с ним пройдет 12 ноября с 11:30 до 12:30 в Чебоксарах на Московском проспекте.

Лесин начал свою футбольную карьеры за команду «Чебоксары», затем играл за «Крылья», «Бомик», «Химик-Август» и LAVA.

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