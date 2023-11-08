Сотрудница детского сада отдала мошенникам 1,7 млн рублей в Якутске

В Якутске проводится проверка по факту телефонного мошенничества в отношении сотрудницы детского сада. Потерпевшая оформила кредиты и перечислила средства на посторонние счета.

По словам 47-летней женщины, ей поступили звонки от незнакомцев, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они убедили якутянку, что от ее имени кто-то якобы оформил кредит. Следуя указаниям собеседников, женщина посетила несколько банков и оформила три кредита. Полученные средства она перевела на различные счета через банкомат. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

Еще одной жертвой мошенников стала 50-летняя женщина, которая работает уборщицей. Мошенники связались с ней по телефону и заявили, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» взломан. Потерпевшая перевела сбережения на «безопасный» счет.

Ранее в этот день сообщалось о мошенничестве в отношении 65-летнего жителя Тульской области. Потерпевший перевел на посторонние счета больше 4 млн рублей. Мошенники также убедили мужчину продать автомобиль.