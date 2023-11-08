В Санкт-Петербурге школьник выстрелил девочке в глаз из детского арбалета

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове 13-летний школьник выстрелил из пластмассового детского арбалета девочке в глаз, ее госпитализировали. Инцидент произошел 8 ноября, сообщает главное управление МВД России по городу и Ленинградской области.

«Установлено, что 13-летний подросток пришел в школу и принес с собой пластмассовый детский арбалет, три стрелы, и противогаз. После чего подбежал к своей сверстнице и выстрелил ей в лицо из арбалета», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Девочку госпитализировали с травмой глаза в состоянии средней степени тяжести. Школьника же передали психологам.

Правоохранители сообщили, что ребенок в учебном заведении характеризуют положительно, его семья на учете в полиции не стояла.

В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 30 октября, в Санкт-Петербурге школьник случайно выстрелил сигнальной ракетницей в лицо другу, после чего они соврали о нападении неизвестных. В результате потерпевший получил ожог роговицы и ссадину на переносице, его госпитализировали. В дальнейшем мальчики сообщили, что на них напали неизвестные в балаклавах, чтобы их не ругали родители.