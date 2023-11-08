Алиев заявил о восстановлении Азербайджаном международного права

Азербайджану не нужна новая война с Арменией, страна восстановила международное право, заявил 8 ноября азербайджанский лидер Ильхам Алиев в ходе выступления на военном параде в городе Ханкенди в Нагорном Карабахе.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, к чему стремились, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство, указали врагу на его место», — цитирует его Azertag.

Алиев отметил, что азербайджанские силы установили контроль на границе, которая «на протяжении многих лет оставалась под оккупацией».

«Мы знали, что в Армении поднимали голову реваншистские силы. Мы знали, что иностранные силы, стоящие за Арменией и подстрекающие ее действовать против нас, снова подадут ей провокационные сигналы», — добавил он.

23 октября глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «3+3» заявил, что конфликт между Азербайджаном и Арменией урегулирован, для сторон осталось сделать только дальнейшие практические шаги, чтобы нормализовать отношения. Москва готова помочь в запуске процесса делимитации границы между двумя странами на деле.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах.

Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.