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Пропавшего в мае в Башкирии выпускника нашли мертвым в лесу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В Башкирии в лесу найдено тело 17-летнего юноши, который пропал в мае, перестав выходить на связь с родными. Об этом 8 ноября сообщил поисковый отряд «БашРегионСпас».

«Найден, погиб», — отмечено на странице отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Следователи по факту обнаружения тела назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По данным портала Ufa1.ru, подросток исчез, после того как уехал из дома бабушки в деревне Юлдашево сдавать выпускной экзамен в село Новобелокатай. Однако в учебном заведении он так и не появился. На связь с родственниками школьник также больше не выходил.

5 июня, после того как начавшиеся поиски не дали никаких результатов, Следственный комитет РФ по региону возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Также сообщается, что в октябре умерла бабушка, у которой пропавший проживал вплоть до исчезновения.

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Ранее, 10 августа, поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что Александр Нурмухаметов, 34-летний ведущий из Магнитогорска, был найден мертвым спустя четыре дня его поисков. Согласно информации «КП-Челябинск», в последний раз Нурмухаметова видели его друзья до того, как он должен был проводить фестиваль. Вечером 5 августа они подвезли его до гостиницы, где мужчина собирался немного отдохнуть, однако до своего номера ведущий не дошел. В СК по Башкирии криминальный характер в гибели мужчины исключили.

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