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Врач предостерегла от употребления острой пищи некоторые категории людей

Онколог Исакова: отказаться от острой еды стоит при заболеваниях пищеварительной системы
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Врач-онколог Суна Исакова предостерегла от употребления острой пищи людей, у которых имеются воспалительные процессы в кишечнике, синдром раздраженного кишечника, язва желудка и рефлюксная болезнь, целиакия и другие хронические заболевания пищеварительной системы.

В беседе с RT в среду, 8 ноября, она пояснила, что отказ от таких продуктов поможет людям с перечисленными заболеваниями избежать их обострения.

Для того чтобы уменьшить риск инфицирования бактерией хеликобактер пилори, врач посоветовала тщательно мыть овощи и фрукты, соблюдать правила гигиены при приготовлении блюд, пишет Life.ru.

Для профилактики заболеваний ЖКТ Исакова призвала отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, сократить в рационе копченое и жареное красное мясо, а также своевременно обращаться к врачу при наличии боли в желудке, изжоге, нарушении стула, отмечает «Москва 24».

Врач отметила, что периодическое употребление острых блюд не приведет к росту проблем с ЖКТ, но всё же стоит включать в рацион большее количество свежих овощей, фруктов, а также ограничить потребление соли, отмечает телеканал «360». Она добавила, что если говорить про высокие показатели заболеваемости раком желудка, например, в Корее, где популярна острая пища, то это напрямую не связано с диетическими факторами. По ее мнению, основная причина заболеваемости — высокий процент инфицирования бактерией хеликобактер пилори, которая обитает в желудке.

«На сегодняшний день имеется достаточно данных, подтверждающих значимую роль бактерии в развитии рака желудка», — подчеркнула эксперт.

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2 ноября эндокринолог Камиля Табеева предупредила, что острая и мясная пища на ночь нарушает сон. По ее словам, употреблять на ночь красное мясо, черный шоколад или жирное сало не стоит — эти продукты, скорее всего, спровоцируют бессонницу, пишет сайт kp.ru.

Ранее врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила, что острая пища способствует нормализации веса, снижает уровень плохого холестерина, нормализует артериальное давление, но имеет и побочные действия. Среди них — снижение когнитивных способностей. Кроме того, острую пищу не стоит есть при кашле и любой болезни в острой фазе, сообщает телеканал «Звезда».

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