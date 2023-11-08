Жителей Ульяновской области предупредили о сильном дожде

В Ульяновской области прогнозируют ухудшение метеоусловий. Объявлен повышенный, «желтый», уровень опасности.

Начиная с обеда 9 ноября и с сохранением ночью 10 ноября возможны местами сильные дожди. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пишет ulpravda.ru.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что сотни российских туристов на протяжении нескольких дней не могли покинуть международный пункт пропуска в китайском городе Хэйхэ. Причиной стала гидрологическая ситуация на реке Амур.