Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов

Армия США запросила у конгресса выделение $3,1 млрд на закупку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также на расширение производства для быстрого пополнения запасов. Об этом 8 ноября сообщило Reuters со ссылкой на главного по закупкам оружия для американской армии Дуга Буша.

Он отметил, что Соединенные Штаты столкнулись с истощением 155-миллиметровых снарядов для собственных военных из-за регулярных поставок Украине и Израилю.

Половина запрошенных средств направится на наращивание промышленного потенциала. Другая часть будет направлена на закупку патронов.

«Финансирование позволит расширить производственные линии, укрепить американскую экономику», — указал Буш.

До этого, 15 сентября, США заявили о намерении увеличить до 100 тыс. ежемесячно выпуск 155-миллиметровых снарядов. Ориентировочный срок назвали 2025 год.

24 июля экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за то, что он подтвердил нехватку боеприпасов у Пентагона. По словам Трампа, хуже, чем истощение боевого арсенала, может быть только открытое заявление о проблемах в этой сфере.

7 июля Байден объяснил решение поставить Украине кассетные боеприпасы недостаточным количеством артиллерийских снарядов в запасе у США. Он заявил, что это временный шаг, который должен помочь Киеву продержаться до тех пор, пока не будет произведен достаточный объем вооружений.