Больше 50 поддельных купюр изъяли на Ставрополье за три месяца
За III квартал 2023 года в Ставропольском крае из оборота изъяли 56 фальшивых банкнот. По сравнению с 2022 годом число подделок сократилось на 22 штуки.
По данным отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России, выявлено 36 фальшивых купюр номиналом 5000 рублей. Это на 17% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает ИА StavropolMedia.
Порядка трети подделок — купюры номиналом 1000 рублей. Кроме того, изъяли по одной купюре номиналом 2000 и 500 рублей.
Жителям региона напоминают, что наличные деньги следует проверять на несколько признаков подделки. Защитные признаки денежных знаков перечислены в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». При обнаружении фальшивки следует незамедлительно обратиться в любое отделение банка.