ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем

Госдума отклонила законопроект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем, следует из данных, опубликованных 8 ноября на сайте СОЗД ГАС «Законотворчество». Он был внесен в нижнюю палату в 2020 году, однако прошел лишь первое чтение.

Его авторы считали, что такая мера позволит при изъятии нелегального алкоголя проследить, в бутылки какого завода он разливался.

Зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов на пленарном заседании предложил отклонить законопроект.

«Госдумой уже проделана большая работа, чтобы закрыть каналы поставок сырья для незаконных производств, а не «бить по хвостам», гоняясь за тарой, куда они льют свои зелья. Установлен контроль над оборотом медицинского спирта. Ужесточено наказание за использование метанола (технических спиртов) в пищевом производстве, которое привело к несчастным случаем со смертельным исходом. Теперь это статья Уголовного кодекса. Принято решение о ликвидации изъятого контрафакта и бутлегерского оборудования. Каждая единица, содержащая спирт, — и медицинский, и пищевой — сейчас прослеживается в ЕГАИС», — сказал Алтухов.

Депутат уточнил, что в РФ продолжается работа над упрощением лицензионных требований и снижением стоимости лицензии, что должно перекрыть каналы сбыта контрафакта в сельских населенных пунктах.

«Обсуждаем введение минимальной розничной цены на слабоалкогольные напитки. Наша задача сделать так, чтобы торговать по закону качественным легальным товаром было просто, а если предприниматель решил поиграть с государством в «казаки-разбойники» — это сурово наказывалось. Наказание за нарушение закона должно быть суровым и неотвратимым», — подчеркнул он.

Также депутат отметил, что с 1 января 2024 года на пространстве ЕАЭС вступают в силу новые технические регламенты Таможенного союза о безопасной упаковке и безопасности алкогольной продукции. В них не установлены требования, прописанные в предложенном законопроекте. В частности, закреплено, что сведения о производителе должны содержаться в сопроводительных документах, а не на таре.

Ранее, 5 октября, сообщалось, что Совфед рекомендовал правительству РФ обязать изготовителей стеклотары ставить клеймо на своих бутылках для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с «Известиями» выразил мнение, что отсутствие требований к заводам — изготовителям стеклотары, а также ответственности за нелегальные поставки продукции, по сути, узаконивает противоправные действия по производству и розливу подпольного алкоголя.