В США женщину затоптал прикормленный ею во дворе дома лось
Жительница американского штата Аризона умерла спустя несколько дней после нападения лося, которого она кормила на заднем дворе собственного дома. Об этом 7 ноября сообщил департамент охоты и рыболовства штата.
«Женщина скончалась через восемь дней после госпитализации в результате очевидного нападения лося на ее собственность в общине Пайн-Лейк в горах Хуалапай», — указано на сайте ведомства.
Нападение произошло 26 октября, пострадавшую обнаружил ее муж. Рядом находилось ведро с кукурузой, которой она, предположительно, кормила животное. Женщина была доставлена в госпиталь и введена в медицинскую кому. Несмотря на усилия врачей, 3 ноября она скончалась.
В департаменте добавили, что данный случай стал в истории штата первым. Ведомство приняло решение усилить распространение предупреждений о том, что жителям не следует кормить диких животных или приближаться к ним.
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