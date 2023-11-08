Военный эксперт назвал условие нехватки снарядов США для Израиля

При дефиците 155-миллиметровых снарядов, которые Соединенные Штаты поставляют Израилю и Украине, проблемы у Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) могут начаться только в том случае, если к конфликту присоединятся другие арабские страны. В противном случае стране хватит собственных запасов. Об этом военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил в среду, 8 ноября.

«Обычно Израиль проводил операции, подобные текущей, следующим образом: порядка месяца идет интенсивная фаза, затем 2–3 месяца зачистка, затухание, блокирование. Самая активная фаза прошла где-то неделю назад, значит, еще недели три конфликт будет продолжаться. На этот период Израилю хватит и собственных, и американских снарядов», — сказал Кнутов в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт обратил внимание на то, что полноценно вступать в конфликт отказалась даже ливанская группировка «Хезболла».

«Иран вступит только при определенных условиях. Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен проехал весь Ближний Восток, и, вероятно, есть какие-то договоренности: руководители стран понимают, что, если не подчинятся США, против них введут те же санкции, что и против российских политиков», — допустил он.

Кнутов добавил, что, поскольку размер боевых действий Израиля не так велик, США могут найти ресурсы, чтобы обеспечить ЦАХАЛ снарядами в необходимом объеме.

Ранее в этот день помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш сообщил, что сухопутные войска США запросили у конгресса $3,1 млрд для расширения производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм, запасы которых истощились из-за поставок на Украину и в Израиль, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне профессор международных отношений в Гарварде, автор книги «Израильское лобби и внешняя политика США» Стивен Уолт отметил, что после начала войны между Израилем и Палестиной новости о конфликте на Украине больше не являются новостями на первых полосах, пишет «Ридус». По его словам, это в конечном итоге может принести пользу России.

31 октября военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Украину ждет дефицит снарядов калибра 155 мм, из-за того что такие же боеприпасы необходимы и Израилю. Это может привести к снижению интенсивности боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, Украине необходимо 20–25 тыс. этих снарядов в сутки.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что американские конгрессмены во время визита в Киев обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским первоочередные потребности украинской армии и отметили, что в боеприпасах 155 мм сейчас нуждается и Израиль.

До этого, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуется внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

20 октября президент США Джо Байден запросил у конгресса Соединенных Штатов оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд, из которых $61,3 млрд — Киеву и $14,3 млрд — Иерусалиму.

Ранее, 7 октября, военные эксперты заявляли, что арабо-израильский конфликт может усугубить и без того шаткое положение ВСУ, и всё из-за снарядов калибра 155 мм, которые и используются ЦАХАЛ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.