Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новороссийске
Тела двух человек обнаружены после тушения пожара в частном доме в Новороссийске. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.
Сообщение о пожаре поступило утром 8 ноября из садового товарищества «Голубая Даль». На улице Каштановой загорелся дом, площадь возгорания составила 80 кв. м. Потушить пожар удалось в течение 20 минут после поступления вызова. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.
В доме обнаружены тела 44-летнего владельца дома и его брата. Пожар мог возникнуть в результате неосторожности при курении. Следователь осмотрел место происшествия, назначено проведение пожарно-технической и судебно-медицинской экспертиз.
В Санкт-Петербурге 7 ноября пожар произошел в хозяйственной постройке в Красногвардейском районе. После тушения обнаружены тела двоих погибших.