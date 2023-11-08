Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки сообщил об обстреле ВСУ ртутного карьера
Мир
Армия США запросила $3,1 млрд на производство снарядов из-за истощения запасов
Армия
Силы ПВО РФ сбили пять украинских самолетов за сутки
Армия
ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Общество
ГД отклонила проект о маркировке стеклянной тары для борьбы с нелегальным алкоголем
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Общество
Путин обсудил с врачами инфраструктуру Центра имени Рогачева
Мир
ЕК рекомендовала начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в ЕС
Общество
Замглавы МВД Дагестана Исмаилова арестовали до 2 января
Мир
В лагере Нусейрат в секторе Газа погибли 18 человек из-за обстрела ЦАХАЛ
Мир
В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
Мир
В Швеции умертвили более миллиона кур из-за заражения
Общество
Футболист Алексей Лесин умер в возрасте 30 лет

Специалисты оценили возможность навсегда избавиться от храпа

Эксперты: метод лечения храпа зависит от причины его возникновения
0
Фото: Global Look Press/Christin Klose
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Универсального метода и тактики лечения храпа нет, поскольку всё зависит от причины его возникновения и анатомических особенностей человека.

Как отмечает агентство runews24.ru в среду, 8 ноября, со ссылкой на экспертов, существуют общие рекомендации, которым стоит следовать, чтобы снизить проявление храпа и повысить шансы на избавление от него.

Прежде всего следует отказаться от курения, употребления алкоголя и снотворных препаратов. Также поможет ортопедическая подушка, обеспечивающая наиболее правильное положение головы во сне независимо от позы. Также специалисты рекомендуют спать на боку. Нелишним будет нормализовать вес, а также тренировать мышцы языка и мягкого неба при помощи специальных логопедических упражнений.

По словам врачей, если проблема храпа заключается в полости носа, например, в искривлении перегородки, то пациенту могут рекомендовать ринопластику, септоринопластику или другие хирургические операции в зависимости от клинической картины.

Также ряд операций проводят в области ротоглотки — например, речь может идти о коррекции или удалении язычка, небных миндалин.

Зачастую проблемы возникновения храпа бывают более серьезными. Например, увеличение щитовидной железы, лишний вес и ожирение являются самыми сложными в коррекции причинами храпа.

Специалисты предупредили, что иногда храп связан с возрастными изменениями, происходящими у мужчин и женщин, поскольку ткани теряют эластичность. Этот вид храпа не лечится, а дополнительно ситуацию могут ухудшить и другие причины. В остальных случаях храп лечится, иногда это может быть длительный период с рядом неудобств, например, когда пациенту приходится спать в кислородной маске. Между тем, это довольно эффективное средство, которое часто используют при лечении синдрома ночного апноэ сна.

По словам экспертов, точно не помогут избавиться от храпа специальные капы для рта, вибрирующие браслеты, бандажи для подбородка, клипсы для нормализации носового дыхания. Всё это лишь уловки маркетологов. Эти средства не работают с причинами храпа и в лучшем случае могут частично маскировать проблему.

Ночная серенада: чем храп опасен для здоровья
Ученые рассказали, как избавиться от ронхопатии

В октябре врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева отметила, что основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески. По ее словам, иногда храп связан с особенностями анатомического строения, когда человек имеет маленькую нижнюю челюсть и неправильный прикус, сообщает телеканал «360».

Врач-оториноларинголог, фониатр Татьяна Одаренко в беседе с сайтом kp.ru отметила, что употребление лука, чеснока и хрена предотвращает пересыхание носа и уменьшает его заложенность, что часто является причиной храпа. Кроме того, есть исследования, согласно которым эти продукты уменьшают отек миндалин и предотвращают апноэ во сне.

Ранее пластический хирург, д.м.н. Игорь Короткий в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что храп может усиливаться из-за искривленной носовой перегородки. По его словам, практически у всех тех, у кого есть искривление перегородки, присутствуют проблемы с храпом. При этом искривление перегородки может быть врожденным и травматическим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023