Специалисты оценили возможность навсегда избавиться от храпа

Универсального метода и тактики лечения храпа нет, поскольку всё зависит от причины его возникновения и анатомических особенностей человека.

Как отмечает агентство runews24.ru в среду, 8 ноября, со ссылкой на экспертов, существуют общие рекомендации, которым стоит следовать, чтобы снизить проявление храпа и повысить шансы на избавление от него.

Прежде всего следует отказаться от курения, употребления алкоголя и снотворных препаратов. Также поможет ортопедическая подушка, обеспечивающая наиболее правильное положение головы во сне независимо от позы. Также специалисты рекомендуют спать на боку. Нелишним будет нормализовать вес, а также тренировать мышцы языка и мягкого неба при помощи специальных логопедических упражнений.

По словам врачей, если проблема храпа заключается в полости носа, например, в искривлении перегородки, то пациенту могут рекомендовать ринопластику, септоринопластику или другие хирургические операции в зависимости от клинической картины.

Также ряд операций проводят в области ротоглотки — например, речь может идти о коррекции или удалении язычка, небных миндалин.

Зачастую проблемы возникновения храпа бывают более серьезными. Например, увеличение щитовидной железы, лишний вес и ожирение являются самыми сложными в коррекции причинами храпа.

Специалисты предупредили, что иногда храп связан с возрастными изменениями, происходящими у мужчин и женщин, поскольку ткани теряют эластичность. Этот вид храпа не лечится, а дополнительно ситуацию могут ухудшить и другие причины. В остальных случаях храп лечится, иногда это может быть длительный период с рядом неудобств, например, когда пациенту приходится спать в кислородной маске. Между тем, это довольно эффективное средство, которое часто используют при лечении синдрома ночного апноэ сна.

По словам экспертов, точно не помогут избавиться от храпа специальные капы для рта, вибрирующие браслеты, бандажи для подбородка, клипсы для нормализации носового дыхания. Всё это лишь уловки маркетологов. Эти средства не работают с причинами храпа и в лучшем случае могут частично маскировать проблему.

В октябре врач-отоларинголог Зарифа Эфендиева отметила, что основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески. По ее словам, иногда храп связан с особенностями анатомического строения, когда человек имеет маленькую нижнюю челюсть и неправильный прикус, сообщает телеканал «360».

Врач-оториноларинголог, фониатр Татьяна Одаренко в беседе с сайтом kp.ru отметила, что употребление лука, чеснока и хрена предотвращает пересыхание носа и уменьшает его заложенность, что часто является причиной храпа. Кроме того, есть исследования, согласно которым эти продукты уменьшают отек миндалин и предотвращают апноэ во сне.

Ранее пластический хирург, д.м.н. Игорь Короткий в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что храп может усиливаться из-за искривленной носовой перегородки. По его словам, практически у всех тех, у кого есть искривление перегородки, присутствуют проблемы с храпом. При этом искривление перегородки может быть врожденным и травматическим.