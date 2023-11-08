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Карта спецоперации на Украине 8 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщили в Министерстве обороны России, на купянском направлении были отражены две атаки ВСУ и нанесены удары по скоплениям живой силы Украины. Уничтожены до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М114 производства США, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также пушка Д-44.

На краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны. Потери противника составили до 60 человек, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На донецком направлении силы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 235 военных убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также орудие Д-30.

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На южнодонецком направлении российские силы нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад территориальной обороны. Потери противника составили до 145 бойцов, две боевые бронированные машины, семь автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка польского производства Krab польского производства, гаубица FH-70 производства Великобритании, а также гаубица Д-20. Также был уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены три атаки штурмовых групп 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ. Суточные потери противника составили до 80 военнослужащих, три танка, пять боевых машин пехоты, три бронетранспортера, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка М109 и пушка М146 производства США.

На херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ уничтожены до 30 военнослужащих и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 532 самолета, 254 вертолета, 8733 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 266 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7016 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 086 единиц специальной военной автомобильной техники.

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