Украинские войска обстреливают ртутный карьер в Горловке, сообщил 8 ноября мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) подвергают массированному обстрелу горловский ртутный карьер», — отметил он.

Информации о пострадавших и разрушениях он не привел.

Ранее, 4 ноября, из-за обстрелов украинских боевиков пострадали семь жилых домов в Кировском, Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры.

1 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) за пять минут выпустили семь снарядов 152-миллиметрового калибра по Горловке. Под огонь попал Никитовский район города.

Горловка находится в 50 км от Донецка, в городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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