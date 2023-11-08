Свыше 6,3 тыс. кубометров мусора собрали у водоемов в Красноярском крае
В 2023 году уборку провели у 232 водоемов в Красноярском крае. Активисты собрали около 6,3 тыс. кубометров мусора.
Акция «Вода России» проводилась с апреля по октябрь на реках и озерах 56 муниципалитетов. В мероприятиях приняли участие больше 22 тыс. человек. Это сотрудники районных администраций, волонтеры и неравнодушные граждане, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.
Особое внимание было уделено местам, которые пользуются популярностью у местных жителей. Уборка проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
Ранее сообщалось, что Черемшанский залив освободили от 217 рыболовных сетей в Ульяновской области. В работах задействовали 27 маломерных судов и 39 рыбаков.