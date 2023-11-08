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ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки, сообщило 8 ноября Минобороны РФ.

Подразделения Южной группировки войск ударами авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР).

В результате чего также были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-30.

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Накануне Южная группировка войск за сутки отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике украинской армии на донецком направлении. Противник потерял до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

До этого, 5 ноября, Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки ДНР. Российские военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину, в результате чего техника противника загорелась.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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