ВСУ потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военных на донецком направлении за сутки, сообщило 8 ноября Минобороны РФ.
Подразделения Южной группировки войск ударами авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 54-й, 93-й механизированных бригад и 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Марьинка, Клещеевка, Андреевка и Спорное Донецкой Народной Республики (ДНР).
В результате чего также были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-30.
Накануне Южная группировка войск за сутки отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике украинской армии на донецком направлении. Противник потерял до 70 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
До этого, 5 ноября, Минобороны РФ показало кадры уничтожения танка украинской армии в районе Андреевки ДНР. Российские военнослужащие точным ударом уничтожили боевую машину, в результате чего техника противника загорелась.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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