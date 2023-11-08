В Литве обсудили меры по поддержанию инфраструктуры в случае войны
В Литве на заседании комитета парламента по национальной безопасности и обороне темой обсуждения были меры по обеспечению функционирования критической энергетической инфраструктуры на случай возникновения военного конфликта. Об этом 8 ноября сообщил журналистам министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.
«Очень важно, чтобы мы были готовы к охране нашей инфраструктуры в случае войны. Один момент — охрана, другой — восстановление, так как всё, если идет война, вряд ли удастся сохранить», — такие слова Крейвиса приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что меры должны включать укомплектованные ремонтные бригады и достаточный резерв генераторов.
Днем ранее портал Augen Geradeaus со ссылкой на главу бундесвера Бориса Писториуса сообщил о планах Германии на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве. Отмечается, что в прибалтийской стране в качестве ядра новой бригады планируется разместить 203-й танковый батальон из Аугустдорфа и 122-й танково-гренадерский батальон из Обервихтаха.