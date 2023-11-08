В Подмосковье выбрали самую популярную губернаторскую карусель

В Московской области определили самые посещаемые за первую неделю ноября губернаторские карусели. Первое место занял аттракцион в Коломне, который собрал 2,8 тыс. посетителей.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные регионального минблаго, в топ-5 также вошли карусели в парке Одинцово, в детском сквере Домодедово, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и в парке Кривякино в Воскресенске.

Всего же в Московской области установлено восемь подобных аттракционов. Оформлением шести из них занимался дизайнер Денис Симачев, используя мотивы русских сказок.

По словам министра благоустройства Михаила Хайкина, карусели, установленные по программе губернатора, превратились в точки притяжения для детей и взрослых. Приятный бонус — то, что катание на таких каруселях бесплатное.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что за первую неделю ноября подмосковные парки посетили более 1,3 млн человек. По сравнению с первой неделей ноября 2022 года количество посетителей парков увеличилось на 450 тыс. человек.