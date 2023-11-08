Стоматологи дали советы по выбору зубной нити и ее использованию

При выборе зубной нити в первую очередь необходимо учитывать состояние десен, навыки и ряд других особенностей.

Как отмечает агентство runews24.ru в среду, 8 ноября, со ссылкой на стоматологов, существует множество видов нитей, каждая имеет свои особенности, помогает справиться с теми или иными задачами.

Так, есть вощеные зубные нити, они дополнительно покрыты воском и лучше скользят, легче проникают в узкие щели. У них долгий срок хранения, их сложно порвать. Рекомендуются тем, у кого мало опыта, а зубы стоят плотно. Между тем эти нити хуже удаляют налет. Вощеные нити могут быть пропитаны ментолом или мятой для свежего дыхания, калием, кальцием и фтором для насыщения зубов и профилактики кариеса, экстрактами лекарственных трав, которые оказывают противовоспалительное и антисептическое действие, а также хлоргексидином — антисептиком, уничтожающим болезнетворные микроорганизмы для профилактики болезней десен.

Также существуют невощенные зубные нити, они без пропитки и негладкие, благодаря чему лучше очищают и захватывают большую площадь для обработки. Их стоит использовать тем, у кого есть опыт чистки зубов флоссами. Главной особенностью этих нитей является то, что при использовании они распушаются и становятся лохматыми, благодаря чему чистка становится более качественной. Такие нити подходят даже аллергикам, поскольку у них нет дополнительной пропитки, но использовать их стоит осторожно из-за риска повредить десны.

При выборе флоссов стоит учитывать форму нити, они бывают плоские — легко проникают в узкие пространства, ленточные — плоские, но широкие, помогают при очищении крупных межзубных промежутков, а также круглые — они предназначены для пациентов с широкими промежутками, другие виды флоссов плохо справятся со своей задачей.

Специалисты предупреждают, что неправильное использование зубной нити является одной из причин повреждения десен и серьезных последствий в виде их воспаления. При использовании нитей важно соблюдать определенный алгоритм действий.

Прежде всего нужно отделить нить длиной 20–30 см, намотать концы на средние пальцы рук, чтобы остался участок примерно в три–пять см. После этого следует натянуть нить, завести ее в межзубной промежуток и следить за тем, чтобы не травмировать десну. Затем нужно провести нитью вверх и вниз сначала вдоль одного зуба, а затем вдоль соседнего. Для очищения следующего межзубного пространства нужно использовать новый участок нити.

Отказаться от использования зубной нити стоит при наличии серьезных заболеваний десен, сопровождающихся отеком и кровоточивостью, а также после хирургических вмешательств на деснах.

В октябре стоматолог-хирург Арам Давидян рассказал, что зубная нить, наряду с чисткой зубов щеткой, способна предотвратить кариес, пародонтоз и другие неприятные заболевания. Она очищает пространство между зубами и все контактные поверхности, а это составляет до 35–40% эмали, отмечает телеканал «360».

Также в октябре врач-стоматолог Сабит Алиев предупредил, что отказ от лечения кариеса может привести к ряду неприятных последствий для зубов. Минеральные вещества начинают растворяться, что приводит к образованию нарушений эмали, которые становятся идеальной средой для развития вредных микробов. В конечном итоге это приводит к разрушению зуба.

В августе стоматолог-пародонтолог Светлана Багиева посоветовала чистить зубы не менее двух минут дважды в день. По ее словам, для более эффективной гигиены полости рта можно использовать ирригатор, зубную нить, монопучковую щетку, специальные ершики. Подобрать их можно вместе со стоматологом, пишет RT.

В апреле стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев перечислил причины для отказа от использования зубочисток. По его словам, они могут навредить деснам. Вместо них лучше всегда иметь под рукой зубную нить, которая важна для ухода за зубами так же, как и щетка, и помогает избежать возникновения неприятного запаха и кариеса, пишет Life.ru.

Ранее немецкий стоматолог Маркус Фелбер призвал отказаться от чистки зубов сразу после еды. По его словам, после приема пищи образуется кислотная оболочка, защищающая зубную эмаль. Если приступить к чистке зубов сразу после еды, то есть риск повредить эмаль, отмечает телеканал «Звезда».