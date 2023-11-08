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Глава ЕК призвала не рассматривать 2030 год как дату расширения Евросоюза

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Расширение Европейского союза не привязано к 2030 году, оно может произойти раньше или позже. Об этом 8 ноября заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС — это процесс, основанный в первую очередь на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год. У кого-то это может произойти быстрее или медленнее», — сказала она журналистам.

Ранее в этот день Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых ЕС реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

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7 ноября Еврокомиссия выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным испанской газеты Pais, Киеву будет выставлен ряд условий. В частности, украинское правительство должно улучшить соблюдение прав языковых меньшинств и выделить больше ресурсов на борьбу с коррупцией.

В начале октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

В аналогичном положении также находятся еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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