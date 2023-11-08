Почти 70 домов капитально отремонтируют во Владивостоке в 2024 году
В программу капитального ремонта на 2024 год включили 67 многоквартирных домов во Владивостоке. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков.
Одним из наиболее распространенных типов работ стал ремонт кровли с заменой чердачного перекрытия. Об этом пишет ИА PrimaMedia. Кроме того, более чем в 40 домах выполнят модернизацию лифтов.
В списке значатся пять домов в поселке Трудовом. В частности, в доме по улице Чугаева отремонтируют системы теплоснабжения и холодного водоснабжения. А в доме по улице Лермонтова заменят лифты.
В 2023 году в программу капремонта жилья включили 162 многоквартирных дома в Приморском крае. Более чем в 140 зданиях работы завершены.